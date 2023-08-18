Широков Михаил Сергеев
Место рождениядер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Широков Сергей Тимофеев
Мать: не указана
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744