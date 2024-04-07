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Корабельников Пётр Иванович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Мать Корабельникова Евдокия Семеновна Карабельников Петр Иванович Документ в учетной картотеке Дата рождения: __.__.1915 Дата и место призыва: __.__.1941 Воинское звание: политрук Дата выбытия: __.07.... Показать все
Место жительства
1940
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Смерть
?.07.1941
Корабельников Петр Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Воинское звание: политрук Причина выбытия: убит Информ... Показать все

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