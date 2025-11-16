Казанцев Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Казанцев Петр

Автор
ЕР
Рязанова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Супруги
Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна29.08.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна

Рождение ребёнка
03.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Неизвестно
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

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