Казанцев Петр
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Супруги
Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна29.08.1937 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна
Рождение ребёнка
03.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Кириллова) Антонина Никифоровна
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область