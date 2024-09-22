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Лидберг Тимофей Васильевич

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Место рождения

Лысая Гора, Миколаївська область

Дата рождения

05.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1881

Отец: Лидберг (Лидбар) Василий Феодорович

Мать: Лидберг Акилина Филипповна

Лысая Гора, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лидберг Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лидберг Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Лидберг Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лидберг Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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