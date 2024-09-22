Лидберг Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1881
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лидберг Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лидберг Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лидберг Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно