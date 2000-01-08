Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2000

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2000

Отец: Игорь

Мать: Татьяна

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