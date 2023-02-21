Габов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1922
Дочь: Габова Полина Егоровна
Мать ребёнка: Габова Акинья
Рождение ребёнка
15.07.1926
Сын: Габов Иван Егорович
Мать ребёнка: Габова Акинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Габова Акинья
Смерть
Неизвестно