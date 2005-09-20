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Беликов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1935

Дата смерти

20.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1960

Дочь: Ромащенко Лариса Павловна

Мать ребёнка: Беликова Милентина Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1970

Сын: Беликов Александр Павлович

Мать ребёнка: Беликова Милентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова Милентина Михайловна

Смерть
20.09.2005
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