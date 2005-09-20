Беликов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1935
Дата смерти20.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1960
Дочь: Ромащенко Лариса Павловна
Мать ребёнка: Беликова Милентина Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1970
Сын: Беликов Александр Павлович
Мать ребёнка: Беликова Милентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2005