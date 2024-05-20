(Неганова) Тамара Яковлевна 01.05.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Неганова) Тамара Яковлевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950

Отец: Вульф Яков Яковлевич

Мать: (Неганова) Зоя Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёрный Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёрный Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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