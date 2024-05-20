(Неганова) Тамара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950
Отец: Вульф Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чёрный Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чёрный Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно