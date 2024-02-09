Беляй Митрофан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Беляй Захарий
Мать: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1916
Сын: Беляй Лука
Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Митрофан
Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Матрона Николаевна
Смерть
Неизвестно