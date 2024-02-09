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Беляй Митрофан

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Беляй Захарий

Мать: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Беляй Лука

Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Митрофан

Мать ребёнка: Беляй Матрона Николаевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Матрона Николаевна

Смерть
Неизвестно
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