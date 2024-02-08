Кузнецова (Шнайдер) Ирма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Шнайдер) Ирма Владимировна

Кузнецова (Шнайдер) Ирма Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Богдан Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей Игоревич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close