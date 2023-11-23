Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Федор Алексеев
Мать: Мария Иванова
Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно