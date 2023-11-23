Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Федор Алексеев

Мать: Мария Иванова

Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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