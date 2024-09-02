Марина Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силкин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Силкин Тимофей Константинович
Силкин
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Силкин Тимофей Константинович
Силкин
Смерть
Неизвестно