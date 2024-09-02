Марина Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Викулова

Марина Викулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силкин Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силкин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Силкин Тимофей Константинович

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
1902

Сын: Силкин Симеон Тимофеевич

Отец ребёнка: Силкин Тимофей Константинович

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.