Попкова Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.
Сын: Попков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Попков Ефим Максимович
Место жительства
1912 ст.
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно