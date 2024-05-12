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Малько Федор Максимович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

?.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1918

Отец: Малько Максим

Мать: Малько Татьяна Арсентьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малько Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малько (Федоренко) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1941

Дочь: Сумерина (Малько) Алла Федоровна

Мать ребёнка: Малько (Федоренко) Раиса Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1946

Дочь: Котляр (Малько) Галина Федоровна

Мать ребёнка: Малько (Федоренко) Раиса Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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