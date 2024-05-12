Малько Федор Максимович
Место рождения
Дата рождения?.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1918
Отец: Малько Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малько Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1941
Дочь: Сумерина (Малько) Алла Федоровна
Мать ребёнка: Малько (Федоренко) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1946
Дочь: Котляр (Малько) Галина Федоровна
Мать ребёнка: Малько (Федоренко) Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно