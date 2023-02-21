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Погасий Петро Васильевич

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Место рождения

Киевская область с.Хоцьки хутор Раки

Дата рождения

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941

Отец: Погасий Василий Никифорович

Мать: Погасий Мария Романовна

Киевская область с.Хоцьки хутор Раки
Бракосочетание
27.10.1941

Жена: Погасий Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погасий Василий Петрович

Мать ребёнка: Погасий Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Погасий Ольга Дмитриевна

Киевская обл.,с.Хоцьки
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