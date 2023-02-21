Погасий Петро Васильевич
Место рожденияКиевская область с.Хоцьки хутор Раки
Дата рождения27.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941
Киевская область с.Хоцьки хутор Раки
Бракосочетание
27.10.1941
Жена: Погасий Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погасий Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Погасий Ольга Дмитриевна
Киевская обл.,с.Хоцьки