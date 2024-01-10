Нургалиева (Хайруллина) Хасимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиева (Хайруллина) Хасимя

Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
23.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)

Россия
Рождение ребёнка
22.03.1958

Сын: Нургалиев Ильяз Разыхович

Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1998
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