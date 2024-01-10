Нургалиева (Хайруллина) Хасимя
Место рожденияРоссия
Дата рождения1931
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
23.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)
Россия
Рождение ребёнка
22.03.1958
Сын: Нургалиев Ильяз Разыхович
Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нургалиев Разых (Нурислам)
Смерть
1998