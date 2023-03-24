Герей Яков Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1882
Мать ребёнка: Герей Мария
Рождение ребёнка
10.11.1888
Мать ребёнка: Герей Мария
Рождение ребёнка
02.04.1901
Мать ребёнка: Герей Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герей Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герей Мария