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Герей Яков Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Герей Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Герей Мария

Гранов, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Герей Родион Яковлевич

Мать ребёнка: Герей Мария

Гранов, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Герей Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Герей Мария

Гранов, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Герей Мария

Гранов, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герей Мария

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