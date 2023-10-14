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Давлетбаева (Миннебаева) Флюза Фанилевна
Давлетбаева (Миннебаева) Флюза Фанилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1960
Пол
Женский
Отец
Миннебаев Фаниль Минигазимович
Мать
Миннебаева (Хакимова) Фюза Канзельхаковна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец:
Миннебаев Фаниль Минигазимович
Мать:
Миннебаева Фюза Канзельхаковна
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