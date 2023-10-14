Давлетбаева (Миннебаева) Флюза Фанилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаева (Миннебаева) Флюза Фанилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: Миннебаев Фаниль Минигазимович

Мать: Миннебаева Фюза Канзельхаковна

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