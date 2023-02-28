Апарина (Усольцева) Акулина Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апарина (Усольцева) Акулина Артамоновна

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Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Усольцев Артамон Феодорович

Мать: Усольцева Акулина Николаевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апарин Трофим Фотеевич

Смерть
Неизвестно
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