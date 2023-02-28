Апарина (Усольцева) Акулина Артамоновна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Апарин Трофим Фотеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно