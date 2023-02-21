Дерханд (Derhand) Барбара (Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерханд (Derhand) Барбара (Barbara)

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Место рождения

Вайнхайм, Альцай, район Альцай-Вормс, Рейнланд-Пфальц, Германия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Вайнхайм, Альцай, район Альцай-Вормс, Рейнланд-Пфальц, Германия
Бракосочетание
1815 ст.

Муж: Шванн Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Шванн Лонгин

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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