Дерханд (Derhand) Барбара (Barbara)
Место рожденияВайнхайм, Альцай, район Альцай-Вормс, Рейнланд-Пфальц, Германия
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Вайнхайм, Альцай, район Альцай-Вормс, Рейнланд-Пфальц, Германия
Бракосочетание
1815 ст.
Муж: Шванн Иоганнес
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Шванн Лонгин
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Смерть
Неизвестно