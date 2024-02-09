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Степанова Мелания Степановна

Место рождения

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

С 1841 по 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Саввина Прасковья Саввична

Отец ребёнка: Матвеев Савин Матвеевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Савин Фома Саввич

Отец ребёнка: Матвеев Савин Матвеевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Савин Матвеевич

Смерть
С 1841 по 1852
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