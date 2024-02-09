Степанова Мелания Степановна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиС 1841 по 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Саввина Прасковья Саввична
Отец ребёнка: Матвеев Савин Матвеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Савин Фома Саввич
Отец ребёнка: Матвеев Савин Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1841 по 1852