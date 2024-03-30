Прилипко Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1922
Дочь: Прилипко Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович
д. Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1923
Сын: Прилипко Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович
д.Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
13.07.1925
Сын: Прилипко Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович
д.Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно