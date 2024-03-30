Прилипко Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилипко Агрипина

Прилипко Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1922

Дочь: Прилипко Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович

д. Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1923

Сын: Прилипко Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович

д.Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
13.07.1925

Сын: Прилипко Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Прилипко Прокофий Михайлович

д.Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилипко Прокофий Михайлович

д. Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close