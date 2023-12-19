Шестаков Дмитрий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шестаков Семен Федорович
Мать: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Степан (Стефан) Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьева
Место жительства
Неизвестно
д Максимовский починок, Красноборский район, Архангельская область, Россия
Смерть
Неизвестно