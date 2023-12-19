Шестаков Дмитрий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Дмитрий Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шестаков Семен Федорович

Мать: Степанида Климова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Степан (Стефан) Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьева

Место жительства
Неизвестно
д Максимовский починок, Красноборский район, Архангельская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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