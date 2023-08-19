Freund Lidia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund Lidia

Freund Lidia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1962

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962

Отец: Фрейнд Эммануель Мартынович

Мать: Moor Maria

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close