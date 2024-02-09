Мурашова Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашова Александра Тимофеевна

Место рождения

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашова Елена Артемовна

Отец ребёнка: Мурашов Артем Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашов Сергей Артемович

Отец ребёнка: Мурашов Артем Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашов Артем Павлович

Смерть
Неизвестно
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