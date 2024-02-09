Алтухов Юрий Витальевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1963
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963
Рождение ребёнка
14.01.1994
Дочь: Шалепа Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Бучковская Зухра Амирхоновна
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.08.?
Сын: Алтухов - Гальцев Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Гальцева Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гальцева Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гальцева Елена Петровна