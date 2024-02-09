Алтухов Юрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухов Юрий Витальевич

Алтухов Юрий Витальевич

Место рождения

Яргара, Леовский район

Дата рождения

01.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963

Отец: Алтухов Виталий Дмитриевич

Мать: Алтухова Клавдия Владимировна

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
14.01.1994

Дочь: Шалепа Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Бучковская Зухра Амирхоновна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.08.?

Сын: Алтухов - Гальцев Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Гальцева Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучковская Зухра Амирхоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Гальцева Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальцева Елена Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close