Фокин Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Артемий

Фокин Артемий

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Фока

Мать: Еремеева Дарья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Артемьева Антонина

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Артемьев Иван

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Артемьев Михаил

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Артемьев Николай

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close