Фокин Артемий
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Фока
Мать: Еремеева Дарья
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Артемьева Антонина
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Артемьев Иван
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Артемьев Михаил
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Артемьев Николай
Мать ребёнка: Егорова Ксения