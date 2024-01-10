Юсупов Исхак Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Исхак Якубович

Место рождения

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
22.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Амина Васильевна

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Амина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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