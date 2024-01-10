Юсупов Исхак Якубович
Место рожденияс.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
22.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсупова Амина Васильевна
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Амина Васильевна
Смерть
Неизвестно