Опарин Виктор Иванович
Место рожденияЛесные поляны, Вятская губ.
Дата рождения1933
Дата смерти05.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
01.06.1957
Мать ребёнка: Опарина Софья Сергеевна
Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Опарин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Опарина Софья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опарина Софья Сергеевна
Смерть
05.07.1996
Причина смерти: инфаркт