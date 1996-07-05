Опарин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин Виктор Иванович

Опарин Виктор Иванович

Место рождения

Лесные поляны, Вятская губ.

Дата рождения

1933

Дата смерти

05.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Опарин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Опарина Софья Сергеевна

Лесные поляны, Вятская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опарин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Опарина Софья Сергеевна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Софья Сергеевна

Смерть
05.07.1996
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: инфаркт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close