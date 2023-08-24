Андреева Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Анна Терентьевна

Андреева Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Андреев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close