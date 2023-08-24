Андреева Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Андреев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
08.07.1936
Рождение ребёнка
03.09.1944
Рождение ребёнка
15.06.1951
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно