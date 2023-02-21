Чеботарёва Юстиния Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва Юстиния Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чеботарёв Филат (Филипп) Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Чеботарёв Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1911

Сын: Чеботарёв Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Чеботарёв Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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