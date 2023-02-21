Чеботарёва Юстиния Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чеботарёв Филат (Филипп) Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович
Рождение ребёнка
28.03.1909
Сын: Чеботарёв Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович
Рождение ребёнка
24.06.1911
Сын: Чеботарёв Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Чеботарёв Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарёв Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно