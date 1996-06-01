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Сысоева Мария Пантилеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

?.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1934

Сын: Алексеев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1937

Дочь: Алексеева Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Алексеев Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович

Смерть
?.06.1996

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