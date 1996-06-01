Сысоева Мария Пантилеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти?.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1934
Сын: Алексеев Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1937
Дочь: Алексеева Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Алексеев Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Иванович
Смерть
?.06.1996