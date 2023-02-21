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Жарова Вера Владимировна
Жарова Вера Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1958
Пол
Женский
Отец
Ненашкин Владимир Васильевич
1928 г.р.
Мать
Ненашкина (Зайцева) Мария Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1958
Отец:
Ненашкин Владимир Васильевич
Мать:
Ненашкина Мария Фёдоровна
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