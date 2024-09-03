Тихонкова (Зацепина) прасковья захаровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1890
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: (Тихонкова) мария силантьевна
Отец ребёнка: Тихонков Сила Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1894
Сын: Тихонков трофим силантьевич
Отец ребёнка: Тихонков Сила Федорович
Смерть
Неизвестно