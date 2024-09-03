Тихонкова (Зацепина) прасковья захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонкова (Зацепина) прасковья захаровна

Место рождения

Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.10.1890

Муж: Тихонков Сила Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: (Тихонкова) мария силантьевна

Отец ребёнка: Тихонков Сила Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Тихонков трофим силантьевич

Отец ребёнка: Тихонков Сила Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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