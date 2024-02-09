Лыткина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткина Анастасия

Место рождения

Горицы, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горицы, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Белоусова (по Первому Мужу) Анастасия

Отец ребёнка: Лыткин Тимофей

Горицы, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лыткин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лыткин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (по Одному Из Мужей) Полина

Отец ребёнка: Лыткин Тимофей

Горицы, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыткин Тимофей

Смерть
Неизвестно
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