Лыткина Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Белоусова (по Первому Мужу) Анастасия
Отец ребёнка: Лыткин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лыткин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лыткин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (по Одному Из Мужей) Полина
Отец ребёнка: Лыткин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыткин Тимофей
Смерть
Неизвестно