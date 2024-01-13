Добрушин Абрам Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрушин Абрам Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрушин Хацкель

Мать: Добрушин ?

Рождение ребёнка
11.04.1887

Дочь: Пициаловская Екатерина (Кейла)

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
После 1889

Сын: Добрушин (добрусин) Гирш (Григорий)

Мать ребёнка: не указана

Холмич, Речицкого уезда, Гомельской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альперт Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Хацкель (Захар)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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