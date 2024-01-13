Добрушин Абрам Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добрушин Хацкель
Мать: Добрушин ?
Рождение ребёнка
11.04.1887
Дочь: Пициаловская Екатерина (Кейла)
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
После 1889
Сын: Добрушин (добрусин) Гирш (Григорий)
Мать ребёнка: не указана
Холмич, Речицкого уезда, Гомельской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альперт Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно