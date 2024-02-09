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Кузьмин Александр Иванович

Место рождения

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

11.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кузьмин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Устиния Игнатьевна

Смерть
11.03.1944
Панево, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 67 А 367 А инж. бат. Дата выбытия 11.03.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Панево Ист... Показать все
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