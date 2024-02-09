Кузьмин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти11.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кузьмин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1944
Панево, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 67 А 367 А инж. бат. Дата выбытия 11.03.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Панево Ист... Показать все