Пашкун Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкун Вероника Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.2003

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2003

Отец: Пашкун Александр Викторович

Мать: Пашкун Ирина Викторовна

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