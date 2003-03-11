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Пашкун Вероника Александровна
Пашкун Вероника Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2003
Пол
Женский
Отец
Пашкун Александр Викторович
1978 г.р.
Мать
Пашкун Ирина Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2003
Отец:
Пашкун Александр Викторович
Мать:
Пашкун Ирина Викторовна
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