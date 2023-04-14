Колпаков Меркулай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Меркулай Емельянович

Колпаков Меркулай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яким Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобовкина Наталья Меркуловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1902
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close