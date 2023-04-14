Колпаков Меркулай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Меркулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яким Меркулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Меркулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобовкина Наталья Меркуловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1902