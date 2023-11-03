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Коробейников Семен Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Коробейников Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Коробейников Иван Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Коробейников Иван 2 Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Коробейников Дорофей Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Коробейников Яков Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Марфа Иванова

Смерть
1791
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