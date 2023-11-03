Коробейников Семен Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1791
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Коробейников Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Коробейников Иван Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Коробейников Иван 2 Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Коробейников Дорофей Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Коробейников Яков Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791