Харховнев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харховнев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

15.07.1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Хархавнев Феодот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Харховнев Сергей

Мать ребёнка: Евфросинья

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Харховнев Афанасий

Мать ребёнка: Евфросинья

Смерть
15.07.1918
село Пятницкое, Уярского района Красноярского края
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