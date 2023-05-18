Харховнев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти15.07.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Хархавнев Феодот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Харховнев Сергей
Мать ребёнка: Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Харховнев Афанасий
Мать ребёнка: Евфросинья
Смерть
15.07.1918
село Пятницкое, Уярского района Красноярского края