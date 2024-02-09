Лебедева Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1831 ст.
Дата смерти04.08.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1831 ст.
Отец: Алексей Семенович
Мать: Акилина Яковлевна
Бракосочетание
30.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1853 ст.
Дочь: Писарева Анна Адриановна
Отец ребёнка: Лебедев Адриан Семенович
Рождение ребёнка
08.07.1858 ст.
Сын: Лебедев Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Лебедев Адриан Семенович
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.08.1896 ст.