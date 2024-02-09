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Лебедева Александра Алексеевна

Место рождения

Посыкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.04.1831 ст.

Дата смерти

04.08.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1831 ст.

Отец: Алексей Семенович

Мать: Акилина Яковлевна

Посыкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1852 ст.

Муж: Лебедев Адриан Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1853 ст.

Дочь: Писарева Анна Адриановна

Отец ребёнка: Лебедев Адриан Семенович

Рождение ребёнка
08.07.1858 ст.

Сын: Лебедев Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Лебедев Адриан Семенович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.08.1896 ст.
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