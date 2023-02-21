Ермолаева (Лисина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Лисина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Семёнова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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