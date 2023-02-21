Ермолаева (Лисина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Семёнова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Иванович
Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно