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Роман
Роман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Николай Козмин
Около 1768 г.р.
Мать
Марианна Павлова
Около 1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Николай Козмин
Мать:
Марианна Павлова
Смерть
Неизвестно
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