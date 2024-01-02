Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Николай Козмин

Мать: Марианна Павлова

Смерть
Неизвестно
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