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Рыженьков Семен Андреевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рыженьков Андрей Сергеевич

Мать: Рыженькова Авдотья Сергеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1861

Сын: Рыженьков Семен Семенович

Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
180 семья в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженькова Татьяна Адрияновна

Смерть
Неизвестно
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