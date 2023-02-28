Рыженьков Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна
2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна
26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1861
Сын: Рыженьков Семен Семенович
Мать ребёнка: Рыженькова Татьяна Адрияновна
180 семья в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно