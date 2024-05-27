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Захарова Марфа Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

19.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

вБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Захаров иван

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Боженова анна ивановна

Отец ребёнка: Захаров иван

Смерть
19.06.1970

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