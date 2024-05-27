Захарова Марфа Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти19.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров иван
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Боженова анна ивановна
Отец ребёнка: Захаров иван
Смерть
19.06.1970