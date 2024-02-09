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Быков Иван Филиппов

Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Быков Филипп Авросимов

Мать: ?

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Быкова Авдотья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Быкова Авдотья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Быкова Авдотья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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