Быков Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Быков Филипп Авросимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Быкова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Быкова Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Быкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Авдотья
Смерть
Неизвестно