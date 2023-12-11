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Проценок Анастасия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мехаец Устинья Романова

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Проценок Стефанида Романова

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Проценок Игнат Романов

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Проценок Петр Романов

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Проценок Леонтий/Лев Романов

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Рождение ребёнка
06.05.1786

Сын: Проценок Еремей Романов

Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Роман Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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