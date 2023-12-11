Проценок Анастасия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мехаец Устинья Романова
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Проценок Стефанида Романова
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Проценок Леонтий/Лев Романов
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Рождение ребёнка
06.05.1786
Отец ребёнка: Проценок Роман Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно