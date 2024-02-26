Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Арсеньев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Арсеньев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Арсеньев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Василий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Арсеньев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Николай Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Арсеньев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Настасья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Арсеньев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1838