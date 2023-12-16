Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Сын: Корнеев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1876 ст.
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.
Сын: Корнеев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1887 ст.
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1895 ст.
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно