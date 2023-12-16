Анисья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Сын: Корнеев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1876 ст.

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Сын: Корнеев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1887 ст.

Сын: Корнеев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1889 ст.

Сын: Корнеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.

Сын: Корнеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1895 ст.

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Андреевич

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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